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Spor

Fenerbahçe Doğuş - Demir İnşaat Büyükçekmece: 82-59

İSTANBUL, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 82-59 mağlup etti

29 Kasım 2017 01:28

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8\'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi 82-59 mağlup etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 21-13, ilk yarıyı ise 45-29 önde kapattı. 3\'üncü periyotta farkı artıran Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 19 sayı önde girdi: 60-41. Son periyotta da rakibine üstünlüğü bırakmayan sarı-lacivertli ekip, parkeden 82-59 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Doğuş ligdeki 6\'ncı galibiyetine uzanırken, Demir İnşaat Büyükçekmece 5\'inci mağlubiyetini aldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 14 sayıyla Demir İnşaat Büyükçekmece\'den Oğulcan Baykan olurken, Fenerbahçe Doğuşlu James Nunnally 13 sayıyla oynadı.

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