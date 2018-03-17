Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova maçından notlar

Alex de Souza\'ya tribünlerden sevgi gösterisi

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Turkish Airlines Euroleague\'in 26\'ncı haftasında Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskova\'yı Ülker Spor Salonu\'nda konuk ediyor.

Zorlu mücadelede Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Genel Sekreter Mahmut Uslu, yöneticilerden Önder Fırat ile Ozan Balaban takımı yalnız bırakmadı.

ÜLKER SPOR SALONU\'NDA ALEX TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçeli efsane futbolcu Alex de Souza, basketbol maçını izlemek için Ülker Spor Salonu\'na geldi.

Geçtiğimiz günlerde kitabını imzalamak üzere Türkiye\'ye gelen Alex de Souza, Sarı-lacivertli basketbol takımına destek olmak için salondaki yerini aldı. Brezilyalı futbolcu, salonda bulunan taraftarlar tarafından yoğun tezahüratla karşılandı.

VINCENT JANSSEN DE DESTEK OLDU

Fenerbahçeli futbolcu Vincent Janssen de Sarı-lacivertli basketbol takımını destekleyenler arasında yer aldı. Janssen mücadele öncesinde kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.