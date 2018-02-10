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Spor

Fenerbahçe Doğuş - Brose Bamberg: 77-69

İSTANBUL, (DHA) SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Christos Christodoulou (Yunanistan), Borys Ryzhyk (Ukrayna), David Romano (İsrail) FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 2, Melli 4, Melih 2, Wanamaker 9, Sloukas 4, Guduric 10, Vesely 26, Sinan, Kalinic 5, Mu

10 Şubat 2018 01:40

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Christos Christodoulou (Yunanistan), Borys Ryzhyk (Ukrayna), David Romano (İsrail)
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 2, Melli 4, Melih 2, Wanamaker 9, Sloukas 4, Guduric 10, Vesely 26, Sinan, Kalinic 5, Muhammed 3, Ahmet 5, Datome 7
BROSE BAMBERG: Hackett 11, Hickman 10, Wright 6, Zisis 6, Nikolic 7, Staiger 3, Lo, Olinde 4, Edigin, Rubit 1, Heckman 3, Musli 18
1\'İNCİ PERİYOT: 16-13
İLK YARI: 42-32
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-48

THY Avrupa Ligi 22\'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında Almanya\'nın Brose Bamberg takımını 77-69 mağlup etti ve 15\'inci galibiyetini aldı. Bamberg ise bu sonucun ardından 14\'üncü mağlubiyetini tatmış oldu.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 16-13 üstün geçti. 2\'nci periyotta farkı açmaya devam eden sarı-lacivertliler, soyunma odasına 42-32\'lik üstünlükle gitti. 3\'üncü periyotta da etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe, final bölümüne 61-48\'lik skorla giderken, son periyotta da üstünlüğü rakibine bırakmayarak parkeden 77-69\'luk galibiyetle ayrıldı.

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