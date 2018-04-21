Fenerbahçe Doğuş - Baskonia Vitoria: 95-89

Ata SELÇUK/İSTANBUL,(DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Elia Koromilas (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz)

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 1, Melli 10, Wanamaker 19, Sloukas 9, Nunnally 7, Guduric 6, Vesely 16, Kalinic 11, Ahmet 6, Datome 10

BASKONIA VITORIA: Vildoza 7, Timma 11, Voigtmann 11, Huertas 5, Beaubois 11, Janning 17, Diop, Poirier 14, Shengelia 12, Garino 1

1\'İNCİ PERİYOT: 25-22

İLK YARI: 53-49

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 71-68

5 FAUL ALAN: 39.59 Shengelia (Baskonia)

THY Avrupa Ligi Play-off serisi ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında İspanya\'nın Baskonia Vitoria takımını 95-89 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

Serinin 3\'üncü maçı 24 Nisan salı günü Baskonia\'nın sahası Fernando Buesa\'da oynanacak. Sarı lacivertliler bu maçı kazanması halinde adını Mayıs ayında Sırbistan\'ın Belgrad kentinde düzenlenecek olan Dörtlü Final\'e yazdıracak.

Mücadeleye Timma, Shengelia ve Poirier\'in sayılarıyla etkili başlayan Baskonia, 6-0\'lık seri yakaladı ve henüz 1.28 geçmesine rağmen Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic\'e mola aldırdı. Obradovic\'in molasından etkili bir dönüş yapan sarı lacivertliler, Kalinic, Wanamaker ve Nunnally ile arka arkaya bulduğu basketlerle rakibinin 6-0\'lık serisine 6-0\'lık bir başka seri ile yanıt verdi: 6-6. Timma\'nın elinden gelen 3 sayılık basketle bir kez daha öne geçen Baskonia, ilk 3 dakikalık bölümü 9-6 önde geçti. Deplasman ekibi, Timma ve Shengelia\'nın etkili oyunuyla ilk 5 dakikayı da 15-10 üstün geçti. 7\'nci dakikada Sloukas\'ın elinden bulduğu ikide iki serbest atış sayılarıyla, 15-10\'luk skorun ardından 8-2\'lik seri yapan sarı lacivertliler, öne geçmeyi başardı: 18-17. Guduric, Vesely ve Ahmet\'in sayıları ile farkı açan Fenerbahçe Doğuş, 9\'uncu dakikada farkı 8\'e çıkarttı: 25-17. Voigtmann ve Janning ile 2 üçlük bulan İspanyol temsilcisi, farkı 2\'ye indirdi ve ilk periyot 25-23 Fenerbahçe Doğuş\'un üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci periyot iki takımın karşılıklı basketleriyle başlarken, 13\'üncü dakika ev sahibi ekibin 32-29\'luk üstünlüğü ile geçildi. Huertas ve Datome\'nin karşılıklı üçlükleri ile TV molasına 37-34 sarı lacivertli ekibin üstünlüğü ile girildi. Moladan Shengelia\'nın basketiyle dönen Baskonia, durumu 37-36\'ya getirdi ve 15\'inci dakikada bu skorla geçildi. Periyodun bitimine 2.34 kala farkı açan Fenerbahçe Doğuş, 11-3\'lük seriyle durumu 48-39\'a getirdi. Deplasman ekibi, Fenerbahçe\'nin bu serisine 10-5\'lik seriyle yanıt verirken, sarı lacivertliler soyunma odasına 53-49 önde gitti.

Üçüncü periyoda Poirier ve Shengelia\'nın sayılarıyla başlayan Baskonia, skora eşitlik getirdi. Kalinic\'in üç sayılık basketiyle yeniden öne geçen sarı lacivertlilere yanıt yine Shengelia\'dan gelirken, Baskonia farkı 1\'e indirdi ve 22\'nci dakika 56-55\'lik skorla geçildi. Taraftarının da desteğiyle vites yükselten Fenerbahçe Doğuş, 10-4\'lük bir seri yakalayarak farkı 7\'ye çıkarttı ve 25 dakikalık bölümü 66-59\'luk skorla önde geçti. Rakibinin bu serisine 9-3\'lük bir seriyle yanıt veren Baskonia, 28\'inci dakikayı 69-68 geride kapattı ve farkı 1\'e indirdi. Periyodun son topunda Vildoza\'nın üç sayılık atışını isabete çevirememesiyle Fenerbahçe Doğuş çeyreği 71-68 önde tamamladı.

Maçın final periyoduna etkili bir başlangıç yapan Baskonia, 31\'nci dakika sonunda eşitliği sağlarken, Fenerbahçe\'nin bu başlangıca yanıtı sert oldu ve sarı lacivertliler 4-0\'lık seriyle 76-72 öne geçti. Bu skorun ardından Baskonia Başantrenörü Pedro Martinez molasına başvurdu. Martinez\'in molasından Janning\'in üçlüğü ile dönen Baskonia, bu üçlüğün savunmasını yapamadı ve Datome farkı yeniden 4\'e çıkarttı. Taraftarının da desteğiyle üst üste basketler bulan Fenerbahçe Doğuş, mücadelenin bitimine 5 dakika kala farkı 9\'a yükseltti: 84-75. Janning ve Beaubois\'in sayılarıyla farkı indiren Baskonia\'ya yanıt Wanamaker\'dan gelirken, yıldız oyuncu attığı üçlük bile farkı 7\'ye çıkarttı ve son 2 dakikaya sarı lacivertliler 89-82 üstün girdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde de üstünlüğü rakibine bırakmayan Fenerbahçe Doğuş, İspanyol rakibini 95-89 mağlup etti.

YILDIRIM VE USLU MAÇI SALONDA TAKİP ETTİ

Fenerbahçe\'nin Baskonia ile oynadığı kritik karşılaşmada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Genel Sekreter Mahmut Uslu ve Asbaşkanlardan Ozan Balaban da sarı-lacivertli takıma destek olmak için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'ndaki yerlerini aldılar.

Öte yandan Fenerbahçe Doğuş\'un eski basketbolcularından Bogdan Bogdanovic ile TOFAŞ\'ın ve milli takımın önemli oyuncularından Barış Ermiş de, karşılaşmayı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu\'nda takip eden isimler arasındaydı.

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