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Spor

Fenerbahçe Doğuş - Barcelona Lassa: 86-82

İSTANBUL, (DHA) SALON: Ülker Spor ve Etkinlik HAKEMLER: Ilija Belosevic, Sasa Pukl, Sergio Silva FENERBAHÇE DOĞUŞ: Sloukas 6, Wanamaker 24, Datome 2, Vesely 12, Thompson 5, Melli 23, Guduric 7, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu 7, Ahmet Düverioğlu, Kalinic

27 Ocak 2018 02:11

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Ilija Belosevic, Sasa Pukl, Sergio Silva
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Sloukas 6, Wanamaker 24, Datome 2, Vesely 12, Thompson 5, Melli 23, Guduric 7, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu 7, Ahmet Düverioğlu, Kalinic
BARCELONA LASSA: Ribas 2, Koponen 12, Hanga 12, Moerman, Tomic 20, Heurtel 21, Oriola 3, Sanders, Claver 12
1\'İNCİ PERİYOT: 22-18
İLK YARI: 42-44
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 65-57
5 FAUL ALAN: 39.09 Vesely (Fenerbahçe)

THY Avrupa Ligi 20\'nci hafta maçında Fenerbahçe Doğuş sahasında İspanya ekibi Barcelona Lassa\'yı 86-82 yendi. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi\'ndeki 14\'üncü galibiyetini alırken Barcelona Lassa ise 13\'üncü kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

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