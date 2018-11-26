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Spor

Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçının hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA) UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin D Grubu'ndaki Dinamo Zagreb maçının hakemleri açıklandı

26 Kasım 2018 17:24

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi\'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe\'nin D Grubu\'ndaki Dinamo Zagreb maçının hakemleri açıklandı.
Ülker Stadı\'nda perşembe günü oynanacak ve saat 20.55\'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu\'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek. Maçta Robert Schörgenhofer\'ın yardımcılıklarını Markus Gutschi ve Roland Riedel yaparken, Rene Eisner ve Dieter Muckenhammer ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andreas Witschnigg olacak.
 

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