Fenerbahçe, Diego Reyes ile sözleşme imzaladı

İSTANBUL,(DHA)
Fenerbahçe, transfer görüşmesi için İstanbul\'a getirdiği Diego Reyes ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Meksikalı stoper Diego Reyes, kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. Sarı-Lacivertli kulüp Meksikalı futbolcuya yayınladığı video ile hoş geldin derken, imzalanan sözleşmenin süresi belirtilmedi.
Transfer için kısa zamanda resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
FOTOĞRAFLI
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Kulüpten paylaşılan video
Haber Kodu : 180825088