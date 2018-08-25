Fenerbahçe, Diego Reyes ile sözleşme imzaladı

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, transfer görüşmesi için İstanbul\'a getirdiği Diego Reyes ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Meksikalı stoper Diego Reyes, kendisini sarı-lacivertli ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. Sarı-Lacivertli kulüp Meksikalı futbolcuya yayınladığı video ile hoş geldin derken, imzalanan sözleşmenin süresi belirtilmedi.

Transfer için kısa zamanda resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kulüpten paylaşılan video

Haber Kodu : 180825088