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Spor

Fenerbahçe devre arası kampı için Antalya'ya gitti

ANIL UÇAN / İSTANBUL,(DHA) -  Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi hazırlıkları kapsamında Antalya'ya gitti

03 Ocak 2019 18:35

ANIL UÇAN / İSTANBUL,(DHA) - 
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in ikinci devresi hazırlıkları kapsamında Antalya\'ya gitti.
Sarı-lacivertli kafile, Antalya\'ya gitmek üzere saat 14:30 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali\'ne gelirken teknik direktör Ersun Yanal ise kafileden önce özel aracıyla havalimanına geldi. Sarı-lacivertlilerde bir süredir kadro dışı kalan ve affedilen Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe kafilede kendilerine yer buldu.
Fenerbahçe, 15:00\'de kalkan özel uçak ile Antalya\'ya gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ersun Yanal\'ın özel aracı ile gelişi
-Takım otobüslerinin gelişi
-Kafilenin Terminale girişi
-Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe detayları
-Genel Detaylar

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