Fenerbahçe dev derbi öncesi morallendi

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller Ozan Tufan, Giuliano ve Hasan Ali'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligdeki puanını 14'e yükselterek Beşiktaş'ın averaj farkıyla önünde yer aldı; Galatasaray ile puan farkını da 8'e indirdi.

Kanarya'yı üzen rekor!

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçında Batuhan Altıntaş'ın attığı golle birlikte 14 maç üst üste gol yiyerek Süper Lig tarihinde bu alanda yeni bir rekor kırdı.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Yeni Malatyaspor başladı.

'3 Fenerbahçe, Soldado'nun pasında Giuliano ile tehlike yarattı ancak Brezilyalı futbolcunun şutu kaleci Ertaç'ta kaldı.

'4 Gol!! Dirar'ın müthiş ortasında Ozan Tufan, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

'6 Giuliano!! Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcunun ceza sahasına hızlı girip yaptığı plase vuruşla farkı 2'ye çıkardı, golün asisti Valbuena'dan geldi: 2-0.

'11 Editörün yorumu: Fenerbahçe gollerin yanı sıra maça tempolu ve hırslı başladı. Sarı-lacivertlilerde özellikle Giuliano, önceki maçlara kıyasla daha fazla sorumluluk alıyor.

Giuliano ince driblinglerle ceza sahasına girdi, sert vuruşu üstten auta gitti.

'16 Giuliano yine ceza sahasına çok iyi sokuldu! Verdiği şık pasta topla buluşan Dirar, açısını kaybetmesine rağmen kalecinin üstüne vurarak tehlikeli bir pozisyon yarattı. Gelişen pozisyon, kornere gitti ancak sarı-lacivertliler köşe vuruşunu etkili kullanamadı.

'18 Fenerbahçe'de bu dakikaya kadar attığı golün haricindeki oyunuyla da öne çıkan isimlerden olan Ozan Tufan uzaktan şansını denedi, Ertaç için kolay top oldu.

'21 Yeni Malatyaspor, maçtaki en tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Boutaib'le karşı karşıya kalan Kameni, oldukça iyi refleks vererek topu çeldi.

'28 Gol!! Hasan Ali, Dirar'ın şutunda seken topu tamamlayarak farkı üçe çıkardı: 3-0.

'30 Dennings Hasan Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı. İki dakika önce golü atan Hasan Ali, karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

'31 İnanılmaz bir pozisyon yaşandı... Aytaç Kara'nın direkt kaleye kullandığı ve çataldan seken topa Yeni Malatyasporlu futbolcular 2 kez daha vurdu; 3 şutun 2'si direkten dönerken 3'üncüsünü savunma uzaklaştırdı...

'34 Mathieu Valbuena!! Uzak mesafeden yaptığı falsolu vuruş, üst direğe çarparak auta gitti.

'37 Yeni Malatyaspor'da sakatlanan Aytaç Kara'nın yerine Murat Yıldırım oyuna girdi.

'41 Cissokho'nun ortasına Adem Büyük sol ayakla gelişine vurdu. Organizasyon olarak başarılı olsa da, Adem'in şutu farklı şekilde auta gitti.

'43 Editörün yorumu: Fenerbahçe hücumda çok doğru tercihler yapıyor. Pas tercihleri, dribling tercihleri, ortalar... Sarı-lacivertliler, 3'üncü bölgede kusursuza yakın bir oyun oynuyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 İkinci yarı, Fenerbahçe'nin santra vuruşuyla başladı.

'53 Editörün yorumu: Fenerbahçe, ilk yarısında çok iyi oynadığı maçın ikinci yarısına daha kontrollü çıktı. Kontrollü oynayan sarı-lacivertliler, haftaya oynanacak derbi öncesi gücünü dengeli kullanmak istiyor.

'54 Yeni Malatyaspor'da Dia'nın yerine Batuhan Altıntaş oyuna girdi.

'57 Fenerbahçe, seri paslarla rakip ceza sahasına geldiği atağı Valbuena'yla sonlandırmak istedi. Fransız futbolcunun şutu kaleci Ertaç'ta kaldı.

'60 Editörün yorumu: Fenerbahçe, hücumlara geçen senenin Tottenham'ı gibi çıkıyor. Sarı-lacivertliler hücuma çıkarken çizgi halinde 4 kişi koşuyor ve dolayısıyla topu ayağına alan oyuncunun pas opsiyonları artıyor.

'63 Maç boyunca atakların içinde yer alan ancak çok fazla kaleyi yoklama şansı bulamayan Roberto Soldado, ceza sahasının dışından sert bir şutla şansını denedi. Ertaç, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

'63 Soldado, taraftarının alkışları arasında oyundan çıkıyor. Yerine giren isim Fernandao. Brezilyalı futbolcu, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giyiyor.

'66 Editörün yorumu: Fenerbahçe bu sezon ilk kez hücum anlamında 'su gibi' oynuyor. Top, rakip ceza sahası çevresinde çok seri şekilde dönüyor ve hep bir adım ileri gidiyor.

'68 Gol!! Oyuna sonradan giren Batuhan, Adem'in büyük çaba harcadığı pozisyonda topu tamamladı ve ağları havalandırdı: 3-1.

'71 Fenerbahçe'de ikinci değişiklik gerçekleşti. Valbuena da Soldado gibi taraftarının alkışları altında sahayı terk ederek; yerini Vincent Janssen'e bıraktı.

Yeni Malatyaspor'da da Dening yerine Pereira oyuna girdi.

'76 Savunmadan uzaklaştırılan uzun topta Fernandao, tüm fiziksel şartlarını zorlayarak topu almaya çalıştı ancak Cissokho izin vermedi. Fernandao, çabasıyla taraftarından alkış aldı.

'77 Editörün yorumu: Fenerbahçe hücuma çok kalabalık ve organize çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, oldukça rahat şekilde gol pozisyonu yaratıyor.

'84 Editörün yorumu: Maçta çok sık faul düdüğü çalıyor. Akması gereken oyun, sık sık basit düdüklerle duruyor. İki takım da yaklaşık 10 dakikadır tempo yakalamakta zorlanıyor.

'86 Fernandao gole çok yaklaştı! Brezilyalı santrfor, vatandaşı Giuliano'nun pasında kaleciyi de geçti ama açısı daralınca etkili bir vuruş yapamadı.

Aykut Kocaman son değişikliğini yaptı. Isla'nın yerine Şener oyuna girdi.

'90+1 Janssen, oyuna girdiğinden beri en net pozisyonunu yakaladı. Hollandalı oyuncunun şutunu direk dibinde müdahalede bulunan Ertaç kurtardı.