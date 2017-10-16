Fenerbahçe derbiye huzurlu hazırlanacak

Hakan TARHAN / İstanbul,(DHA)



Süper Lig\'de hala taraftarlarının istediği seviyeye gelemeyen Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasından aldığı üç puanla moral buldu.

Zayıf rakibi karşısında henüz altıncı dakikada 2-0 öne geçen sarı lacivertliler özellikle karşılaşmanın ikinci devresinde maçı rölantiye alıp muhtemel bir sakatlığa izin vermedi. Bu hafta ezeli rakibi Galatasaray\'a konuk olacak Fenerbahçe için Evkur Yeni Malatyaspor hem kolay bir 3 puan maçı oldu, hem de takıma ve taraftarlara derbi maçı öncesi moral verdi. Zaman zaman tepki ve eleştirilere maruz kalan Hasan Ali ve Ozan\'ın iyi performanslarına ek birer de gol atmaları neşeleri yerine getirdi.

