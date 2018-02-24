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Spor

Fenerbahçe, derbiden üstün ayrılmanın peşinde

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a konuk olacak

24 Şubat 2018 13:48

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş\'a konuk olacak. Vadofone Park\'ta oynanacak mücadele yarın 19:00\'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. 
Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir maçındaki gibi özellikle 2\'nci bölgeden 3\'üncü bölgeye geçişte baskılı oyun sergileyip mücadeleden üstünlükle ayrılmanın peşinde. Kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım ve sakatlığı süren Janssen\'in haricinde eksiği bulunmayan Fenerbahçe, hafta boyunca yaptığı taktik idmanlarla Beşiktaş karşısında galip gelerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor. 
FERNANDAO SİFTAH ARAYACAK
Sarı-lacivertli ekipte formu ile büyük beğeni toplayan Fernandao, Beşiktaş derbisinde siftah arayacak.
Lig\'de oynanan son 5 karşılaşmada 4 gol kaydeden Fernandao, siyah-beyazlı ekiple yarın oynanacak maçta da gol bulmaya çalışacak. Fenerbahçe forması ile 3 Galatasaray, 1\'de Beşiktaş derbisinde gol atamayan Fernandao, bu maçta gol sevinci yaşamak için elinden geleni yapacak.
JANSSEN FORMA GİYEMEYECEK
Sarı-lacivertli ekipte Vincent Janssen, derbi maçta görev alamayacak.
Süper Lig\'in 15\'inci haftasında oynanan Bursaspor maçında sakatlanan Hollandalı forvet oyuncusunun tedavisi sürüyor. 2 haftalık periyotlarla durumu kontrol edilen Janssen\'in gelecek hafta MR\'ı çekilecek.
HASAN ALİ KART CEZALISI
Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor\'u konuk eden Fenerbahçe\'de mücadelenin 82\'nci dakikasında sarı kart gören Hasan Ali Kaldırım cezalı duruma düştü. Hasan Ali, yarın oynanacak derbide görev alamayacak.
VALBUENA VE ALPER POTUK, KOCAMAN\'IN GEREK DUYDUĞU AN KOZ OLARAK SONRADAN KULLANACAĞI İSİMLER
Fenerbahçe\'nin Fransız yıldızı Valbuena dünkü çalışmada yer almayarak tedavi gördü. Valbuena bugün yapılacak olan son antrenmanda takımla olacak. Alper Potuk, zaman zaman forvet yakınında Aykut kocaman\'ın görev verdiği isim. İki yetenekli oyuncunun maçın ilerleyen bölümlerinde sahaya sürülmeleri bekleniyor.
VOLKAN, İSMAİL, MEHMET EKİCİ VE SKRTEL HAZIR
Fenerbahçe\'de bağırsak enfeksiyonu sebebiyle geçtiğimiz hafta kadrodan çıkarılan Volkan Demirel\'in yanı sıra sakatlıkları sona eren ve takımla çalışmalara başlayan İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici ile Martin Skrtel, Beşiktaş maçına hazır. Teknik direktör Aykut  Kocaman\'ın bu oyunculara Beşiktaş maçında ilk 11 veya sonradan şans vermesi bekleniyor.
Fenerbahçe\'nin Beşiktaş derbisindeki muhtemel 11\'i şöyle: \"Volkan, Isla, Neto, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatıf (Alper), Dirar, Guiliano, Fernandao.\"
 

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