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Spor

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme: Şampiyonun kupası müzesinde olur

29 Nisan 2022 19:59

Fenerbahçe'den Gaziantep FK maçı öncesi Trabzonspor'a gönderme geldi. Sarı Lacivertliler, tribünde asılan "Şampiyonun kupası müzesinde olur" pankartını sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe'den Gaziantep FK maçı öncesi bir paylaşım geldi. Sarı Lacivertliler, 2010-11 sezonuna göndermede bulunarak "Şampiyonun kupası müzesinde olur" mesajını bu ifadelerin olduğu pankartla paylaştı.

Bu paylaşımın hemen ardından bir gönderi daha paylaşan Fenerbahçe, “Tarihimize kazılı 28 onurlu şampiyonluğumuz arasında en kıymetli, en özeli “2010-11 Şampiyonluğumuz” Yaşa Fenerbahçe!” ifadeleri kullanıldı.

 

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