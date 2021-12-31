Fenerbahçe’den Trabzonspor’a Edin Visca çalımı!

Devre arasında kanat oyuncusu transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Edin Visca'yı bir kez daha gündemine aldı.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre, geçen sezon İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığı Başakşehir ile Boşnak oyuncu için pazarlığa oturan sarı-lacivertliler, 6 milyon euro talebi ile karşılaştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Başakşehir'in patronu Göksel Gümüşdağ ile bu konuda görüşürken 4 milyon Euro artı Sinan Gümüş ve Lemos'u (Beerchot'ta kiralık) takasta önerdiği öğrenildi.

Trabzonspor'un 3 milyon euroluk önerisi Başakşehir cephesinde kabul görmezken, Haziran 2025'te kontratı sonlanacak Visca'nın Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu belirtildi.