Fenerbahçe'den TFF'ye 1959 öncesi şampiyonluklar için çağrı: Cevap bekliyoruz

Fenerbahçe resmi, internet sitesinden yaptığı açıklama ile Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu ve 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için yapılan başvuru hakkında yanıt verilmesi gerektiğini belirtti. Sarı Lacivertliler yapılan açıklamada, "28 Şampiyonluk başvurumuzun üzerinden 365 gün geçti. Cevap bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe resmi, internet sitesinden yaptığı açıklama ile Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu ve 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için yapılan başvuru hakkında yanıt verilmesi gerektiğini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bizzat kendileri tarafından oynatılmış ulusal turnuvalarda kazandığımız 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig ’e dâhil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığımız resmi başvurunun üzerinden bugün itibariyle 1 yıl (365 gün) geçti.

1959 öncesi dönemde, bizzat kendileri tarafından ulusal olarak oynatılarak kazandığımız 9 Şampiyonluğumuzun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmiyet kazanmasını bekliyoruz.

TFF kayıtlarında, yakın geçmişte, bir kulüp için bu şampiyonlukların tanınmasının örneği açıkça ortada dururken bugün aynı hakka sahip olan başta Kulübümüz olmak üzere hiçbir kulübün hakkı yok sayılamaz."