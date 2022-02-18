Fenerbahçe'den sakat futbolcuları hakkında açıklama

Son dakika Fenerbahçe haberi! Fenerbahçe, sakat futbolcuları hakkında açıklama yaptı. Dün oynanan Slavia Prag maçında sakatlanan Kim Min-Jae'nin arka adale sertleşmesi yaşadığı ve tedavisinin yapıldığı ifade edildi. Gustavo, Mesut, İrfancan ve Novak hakkında da bilgi verildi.

Fenerbahçe 'de sakat oyuncuların son durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Sarı lacivertliler, takımdaki sakat olan 5 futbolcunun son durumu hakkında bilgilendirme duyurusu yaptı. Son olarak dün oynanan Slavia Prag maçında sakatlanan savunma oyuncusu Kim Min-Jae'nin durumu ile ilgili de bilgi verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Takımımızdaki güncel sağlık durumları ile ilgili genel bilgilendirme şu şekildedir;

Luiz Gustavo: Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık nedeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarını sürdürüyor.

Filip Novak: Arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık edeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarına devam ediyor.

Mesut Özil: Bel ağrısı şikayeti nedeniyle tedavisine devam ederken, saha ve fitness çalışmalarını da sürdürüyor.

İrfan Can Kahveci: Omuz Kırığı tedavisinde saha ve fitness çalışmaları ile devam ediliyor.

Min Jae Kim: Arka adale sertleşmesi nedeniyle tedavi ediliyor.