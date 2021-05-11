Fenerbahçe'den Rachid Ghezzal sürprizi!

Geçtiğimiz sezona 18 yeni transfer yaparak Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

Fanatik'in haberine göre; sarı-lacivertli kurmaylar, Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Rachid Ghezzal transferi için Premier Lig ekibi Leicester City ile temasa geçti. Piyasa değeri 9 milyon euro civarında olan Ghezzal için ilk teklifin İngiliz kulübüne verildiği öğrenildi.

Asistleri ve golleriyle Süper Lig'i adeta domine eden Ghezzal'e Emre Belözoğlu'nun da onay verdiği bildirildi.