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Spor

Fenerbahçe'den Rachid Ghezzal sürprizi!

11 Mayıs 2021 13:06

Geçtiğimiz sezona 18 yeni transfer yaparak Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

Fanatik'in haberine göre; sarı-lacivertli kurmaylar, Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona erecek olan Rachid Ghezzal transferi için Premier Lig ekibi Leicester City ile temasa geçti. Piyasa değeri 9 milyon euro civarında olan Ghezzal için ilk teklifin İngiliz kulübüne verildiği öğrenildi.

Asistleri ve golleriyle Süper Lig'i adeta domine eden Ghezzal'e Emre Belözoğlu'nun da onay verdiği bildirildi.

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