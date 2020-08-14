Fenerbahçe'den Malang Sarr'a resmi teklif

Fenerbahçe, Nice ile sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki genç stoper Malang Sarr’ı transfer etmek için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’te forma giyen ve yeni kontrat imzalamayan Malang Sarr’a menajeri aracılığıyla resmi teklif yapan Fenerbahçe beklemeye geçti.



Avrupa’nın birçok kulübünden teklif alan Sarr’a talip olan sarı lacivertlilerde yönetim olumsuz bir cevap gelmesi halinde alternatif stoper adaylarına yönelecek.



Ligue 1’de 102 maçta 3 gol+2 asistle oynayan Malang, alt kategorilerde 42 kez Fransa Milli Takımı’nda görev yaptı.