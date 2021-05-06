Fenerbahçe'den kural hatası açıklaması: Alanyaspor maçı, Fenerbahçe'nin penaltı atışıyla başlanarak yeniden oynanmalı

Fenerbahçe Basın Sözcüsü ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, 38. haftadaki Alanyaspor maçında açık bir kural ihlali yapıldığını belirtirken tekrar kararının cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçından önce açıklanması gerektiğini söyledi. Kurallara göre maçın 28. dakikadan itibaren Fenerbahçe’nin penaltı atışıyla başlaması gerektiğini ifade eden Pirşen, “Çıkar oynarız maç gene berabere de bitebilir, belki de sahada kaybedebiliriz de. Her sonuca razıyız yeter ki hak yerini bulsun, doğru kural uygulansın” dedi.

Spor Arena'dan Süleyman Arat'ın haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Pirşen, 38. haftada oynadıkları Alanyaspor müsabakasının 28. dakikasında açık bir kural hatası yapıldığını belirterek maçın bu dakikadan Fenerbahçe’nin penaltı atışıyla yeniden oynanması gerektiğini ifade etti.

"IFAB'a göre penaltı"

Sarı-lacivertli kulübün hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Pirşen, Fenerbahçe’nin kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarını istediği bu itirazını esas alan detayları şu sözlerle anlattı:

“Dünyada futbolun kurallarını belirleyen IFAB’ın 2020-21 edisyonunda bu tip subjektif pozisyonlar için 11/2’nin içinde bir paragraf var. Örneklemelerin yer aldığı IFAB kaynaklarında da bu vaka birer açıklanmış ve penaltı olduğu yönünde örnek kullanılmış. Kararın penaltı olması gerektiğine ilişkin itirazın da ötesinde bir konu var ki bu medyada hiç konuşulmadı.

"Zorunlu olmasına rağmen izlemedi"

"IFAB Kural Kitapçığı’nda, bu pozisyon gibi müsabaka hakeminin subjektif yorumunu gerektiren konularda sahada inceleme, yani OFR (on-field review) uygulaması yapılması zorunludur. Hatta daha önce yüksek bir tavsiye olarak öngörülen bu uygulama, kural kitapçığının 2020-21 edisyonunda ana kural olarak değiştirilmiş."

"Yeter ki hak yerini bulsun"

"Kurallara göre maçın 28. dakikadan itibaren F.Bahçe’nin penaltı atışıyla başlaması gerektiğini ifade eden Pirşen, “Çıkar oynarız maç gene berabere de bitebilir, belki de sahada kaybedebiliriz de. Her sonuca razıyız yeter ki hak yerini bulsun, doğru kural uygulansın"

Ne olmuştu?

Ligin 38. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının 28. dakikasında, Mesut Özil’in sağ kanattan sürüp ceza sahasına ortaladığı topa hamle yapan Enner Valencia, Caulker tarafından arkadan yapılan müdahaleyle düşürülmüş, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı vermişti.

Ancak VAR’dan (VAR hakemi Halil Umut Meler) gelen uyarıyla karar değişmiş, pozisyon ofsayt olarak değerlendirirken oyun ofsayt atışıyla devam edip 90 dakika sonunda karşılaşma 0-0’lık eşitlikle bitmişti.