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Koronavirüs

Fenerbahçe'den Koronavirüs açıklaması: 65 kişiye yapılan testlerin sonucu negatif

31 Mart 2020 13:44

Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın Takımı'nda bulunan 65 kişiye yeni tip Koronavirüs testi yapıldığını ve  sonuçların negatif çıktığını duyurdu 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın ve Erkek Voleybol Takımları ile Basketbol Kadın takımımızda sporcu, teknik ve idari ekipten olmak üzere toplamda 65 kişiye yeni tip Koronavirüs taramaları yapılmıştır. İlk yapılan tetkiklerde 5 kişide Koronavirüs bulgularına rastlanılmış olması sebebiyle, detaylı taramaları gerçekleştirilmiş, sonrasında sonuçlar negatif çıkmıştır. Böylelikle, tarafımıza iletilen son test sonuçlarına göre tüm sporcu, idari personel ve teknik heyetlerimizin sonuçları negatiftir." denildi. 

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