Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci’ye sert uyarı: Kendine gel!

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin hayal kırıklığı yaratması gündem oldu. Yaşadığı sakatlıklar, özel hayatına dikkat etmemesi ve vasat performansıyla tartışılır duruma gelen milli futbolcuya yönetimden hayli sert uyarılar geldi.

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci krizi yaşanıyor. Geçen sezon devre arasında 13 milyon euroya transfer edilen yıldız futbolcunun saha içi performansından çok agresif görüntüsüyle gündeme gelmesi rahatsızlık yarattı.

Beklentilerin altında performans sergileyen İrfan Can, sakatlığı nedeniyle 11 ve cezalarla 2 maç olmak üzere 13 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre, Malatyaspor maçında oyundan çıkarken teknik heyete tepki gösteren milli futbolcu, yönetim tarafından sert bir şekilde uyarıldı.

İrfan Can'a “Kendine gel” ikazı yapıldı. Yıldız futbolcu, bugüne kadar sarı-lacivertli formayla 25 maçta 1 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.