Fenerbahçe'den Gökhan Gönül'ün sakatlık durumuna ilişkin açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun en az bir buçuk hafta yeşil sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR’ı çekilen futbolcumuz Gökhan Gönül’ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."