Fenerbahçe'den "Dünya Fenerbahçeliler Günü" mesajı

Fenerbahçe Kulübü, 19 Temmuz (19.07) olarak kabul edilen "Dünya Fenerbahçeliler Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, 19 Temmuz için "adanmışlığın günü" vurgusu yapıldı.

Fenerbahçe'nin birlik olmanın en güzel örneği olduğunun altının çizildiği mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Hayatını sarı lacivert aşkla şekillendiren tüm renkdaşlarımızla birlikte, Fenerbahçe sevgisini dünyanın dört bir yanında yaşayan her bir ferdimizin gücüyle, birlik olmanın ve bir arada olmanın en güzel örneğini dünden bugüne gösteren, her fırsatta 'iyi ki Fenerbahçe' diyen büyük taraftarımızla, bir sevdanın başlangıç tarihi olan, yıllar geçtikçe artan bir sevginin, sadakatin en önemli kanıtı olan '19.07', bizim için 'iyi ki Fenerbahçe' dediğimiz, adanmışlığın günüdür. Bu adanmışlığa gönül veren, gönlü bu sevgiyle coşan tüm camiamızın ve taraftarlarımızın Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlarız. İyi ki Fenerbahçe var ve iyi ki Fenerbahçeliyiz ruhunu, 7'den 70'e, nesilden nesile, aileden evlatlarımıza taşıyacağımız; tarihiyle gurur yarınlarıyla umut dolacağımız nice Dünya Fenerbahçeliler Günlerine. Bugün bir kez daha gurur, umut ve sonsuz aidiyetle iyi ki Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçeliyiz."