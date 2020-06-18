Fenerbahçe'den Cüneyt Çakır'a tepki: Maça şov yapmaya çıkmış

Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını yöneten hakem Cüneyt Çakır’ın yanlış kararlarla maçın kaderiyle oynadığını düşünüyor

Sabah gazetesinin haberine göre; Çakır'ın maça şov yapmaya çıktığını ifade eden sarı-lacivertliler, "Kaptanımız Emre'yi atarak şovunu yaptı. Karşılıklı sarı kart olması gereken pozisyonda Emre'yi attıktan sonra zar zor Sörloth'a sarı kartı çıkardı" dediler.



Fenerbahçeli yöneticiler ise Çakır'ın yanı sıra VAR hakemleri Suat Arslanboğa ve Özgür Yankaya'ya tepkiliydi. Hosseini'nin elle oynaması sonucunda oluşan pozisyonun penaltı olduğunu belirten yöneticiler, "Hakem görmedi diyelim, VAR ne işe yarıyor?" ifadelerini kullandılar.

Emre Belözoğlu: Böyle hakemlik mi olur?

Maçın devre arasında Emre Belözoğlu ile hakem Cüneyt Çakır arasında sıcak anlar yaşandı. Emre, soyunma odası girişinde Çakır'a kendisini neden attığını sordu.



Çakır yanıt vermezken, Emre'nin "Hocam iki taraflı bir olay var. Tek tarafa sarı kart veriyorsun. Ben itiraz edince beni atıp rakibe sarı kart veriyorsun. Böyle hakemlik mi olur?" dediği öğrenildi.