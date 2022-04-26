Fenerbahçe'den Belotti harekatı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Torino forması giyen İtalyan golcü Andrea Belotti'yi transfer etmek istiyor.

Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki golcü ve menajeriyle temasa geçildi.

Sarı-lacivertliler, İtalya Milli Takım forması da giyen Belotti'yi kadrosuna katarak, forveti güçlendirmeyi planlıyor. Belotti'yi isteyen başka takımlar da olduğu Fenerbahçeli kurmaylardan oyuncunun yıllık 4 milyon Euro ile birlikte imza parası talep ettiği bildirildi.

Tecrübeli futbolcu, Torino formasıyla 19 maçta süre aldı ve 5 gol kaydetti. Belotti bu sezon tendon ve kas sakatlıkları nedeniyle 15 maçı kaçırdı. 28 yaşında, 1.81 boyunda olan Belotti, 42 kez giydiği İtalya Milli Takım forması ile 12 kez fileleri havalandırdı.