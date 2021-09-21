Fenerbahçe'den ayrılan Michael Frey, Belçika’da coştu

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve gol yollarında istenilen seviyeye çıkamayan Michael Frey Belçika'da coştu. Sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeniyle Belçika'nın Antwerp takımına satılan Frey, 7 maçta 9 gol kaydetti.

Belçika Ligi’nin 8. haftasında RFC Seraing’i konuk eden Antwerp, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin ilk golünü Fenerbahçe’den transfer edilen Michael Frey kaydederken, Antwerp’in diğer golünü Pieter Gerkens attı.

Fenerbahçe’de 23 maçta 5 gol

Performansıyla herkesi şaşkına çeviren eski Fenerbahçeli Michael Frey, gol krallığına şimdiden adaylığını koydu. İsviçreli golcü, bu sezon Antwerp formasıyla ligde çıktığı 7 maçta 9 gol attı ve 1 asist kaydetti. Sarı-lacivertlilerin, 2018 yılında 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Zürih’ten transfer ettiği Frey, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta 5 gol atmıştı. 27 yaşındaki İsviçreli forvet, sezon başında Fenerbahçe’den 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildi.

Samatta da Avrupa’da attı

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi rakiplerinden olan Antwerp’de devre arasında sarı lacivertlilerden kiralık olarak transfer edilen bir diğer forvet Mbwana Samatta ise 90 dakika sahada kaldı. Samatta, ilk maçında Avrupa Ligi’nde Belçika ekibinin Olympiakos’a 2-1 yenildiği karşılaşmada takımın tek golünü kaydetmişti.