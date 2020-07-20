Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli, Toulouse'a başkan oldu

Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevine geçtiğimiz Ocak ayında son verilen Damien Comolli, Fransa'da Toulouse kulübüne başkanı oldu.

Fransa’nın köklü kulüplerinden Toulouse’un yüzde 85 hissesi, ABD’li yatırım grubu RedBird Capital Partners tarafından satın alındı. Fenerbahçe’de 12 Haziran 2018 ile 16 Ocak 2020 tarihleri arasından Sportif Direktör olarak görev yapan Damien Comolli, kulüp başkanı olarak göreve getirildi. Fransa’da sezonun tescil edilmesiyle birlikte Toulouse, Ligue 2'ye düşmüştü.

Toulouse’a başkan olarak atanması hakkında bir açıklama yapan Comolli “Toulouse çok başarılı olacak. Burada eşsiz yetenekler var. Enerjimizi genç oyuncuları yetiştirme konusuna harcayacağız. Kulübün çok büyük potansiyeli var. Antrenörler, oyuncular ve RedBird ile burada çok başarılı bir kulüp oluşturma konusunda kararlıyız” dedi.

Özellikle Falette transferinden sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arası açılan Damien Comolli Sportif Direktör görevinden 16 Ocak 2020 tarihinde istifa etmişti.

Falette transferi sonrası, futbolcunun menajerlik şirketi ile ilişkisi olduğu iddia edilen ve bu nedenle eleştirilen Comolli, suçlamaları reddetmişti. Falette transferi sonrası iddialara yanıt vermek için Twitter hesabı açan Comolli'nin bu hareketi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tepkisini çekmişti. Fransız yönetici, Falette’nin transferi için yetkili olan Rogon ajansı ile ticari ilişkisi bulunduğunun haberlerinin yalan olduğunu söylemişti.