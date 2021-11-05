Fenerbahçe'den Avrupa kupalarında 19 yıl sonra bir ilk!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Antwerp deplasmanında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Sarı-Lacivertliler, 2002 yılından beri bir ilki yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, 4. grup maçında Belçika deplasmanında Antwerp ile karşılaştı. Sarı-Lacivertliler ilk yarıyı 3-0 öne kapattı.

Mücadelede gol perdesini 9. dakikada Mert Hakan Yandaş açtı. 16. dakikada Max Meyer skoru 2-0'a getirirken, 29. dakikada Mergim Berisha harika bir voleyle takımının 3. golünü kaydetti.

Opta'nın verilerine göre Fenerbahçe 2002'den beri ilk kez Avrupa kupalarında oynadığı bir maçın ilk yarısında 3 gol buldu.