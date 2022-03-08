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Spor

Fenerbahçe’den Arda Güler’e yeni sözleşme

08 Mart 2022 16:14

Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler ile masaya oturuyor. Sarı-lacivertliler 17 yaşındaki Arda'nın sözleşmesini yeniliyor.

Fenerbahçe, Arda Güler ile yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı.

NTV Spor'un haberine göre, 17 yaşındaki futbolcunun maaşında iyileştirme yapan sarı-lacivertliler, Arda ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Arda'nın mevcut sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.

Resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe A Takım forması ile 9 maçta 3 asistlik performans sergiledi.

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