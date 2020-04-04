Fenerbahçe'den '4 Nisan' paylaşımı: Aydınlanmayan gün

T24 Haber Merkezi

Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde futbol takımı otobüsünün uğradığı silahlı saldırının üzerinden geçen 5 yıla rağmen hâlâ aydınlatılamamasına dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

"4 Nisan 2015 - Aydınlanmayan Gün" ifadeleriyle paylaşılan videoda saldırı sonrasında çekilen görüntüler ve ertesi günün gazete manşetleri yer aldı.

Videoda, saldırının üzerinden 1827 gün geçmesine rağmen saldırının faillerinin hâlâ bulunamadığına dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir başka paylaşımda, "Taş değil kurşun" ifadeler yer aldı.

Fenerbahçe'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk spor tarihinin en kara olaylarından biri bundan 5 yıl önce yaşandı. Fenerbahçe Futbol A Takımı’nın otobüsüne bir deplasman dönüşü kurşun sıkıldı. Şans eseri can kaybı olmadı ancak o günden beri bu silahlı saldırının failleri hala bulunamadı. 4 Nisan 2015 akşamı gerçekleşen olay hala aydınlatılamadı.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ‘Aydınlanmayan Gün’ün üzerine artık güneş doğmasını ve Futbol Takımımıza yönelik katliam girişiminin arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. 4 Nisan 2015’deki bu canice eylemin sorumlusu ya da sorumluları yakalanıp hukuk önünde hesap vermeden Türk sporunun hiçbir zaman tam anlamıyla huzura erişemeyeceği ve üzerindeki karanlığın kalkmayacağı aşikardır.



Devletimizden beklentimiz, milyonlarca taraftarımızı ve vatandaşımızı rahatsız eden bu korkunç olayın tüm hatlarıyla çözülmesidir. Fenerbahçe Spor Kulübü, saldırının faili ya da failleri yargı önüne çıkana kadar işin peşini bırakmayacaktır."

2014-2015 sezonunda Çaykur Rizespor deplasmanı sonrası uçakla İstanbul'a dönmek için Trabzon Havalimanı'na doğru yola çıkan Fenerbahçe kafilesi, 24 Nisan 2015'te Trabzon'da silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda otobüs şoförü vurularak yaralanmıştı.