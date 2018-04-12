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Spor

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında 14 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

12 Nisan 2018 21:28

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında 14 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 16.00\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmasıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Sarı lacivertliler hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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