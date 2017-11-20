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Spor

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının ardırdan (2)

Samet Aybaba " Oyunu yöneten arkadaşların iki takıma da saygılı olması lazım" Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'in 12

20 Kasım 2017 02:17

Samet Aybaba \" Oyunu yöneten arkadaşların iki takıma da saygılı olması lazım\"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig\'in 12. haftasında Fenerbahçe\'ye 4-1 yenildikleri maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu\'yu eleştirdi. Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Aybaba, sözlerine vefat eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nu anarak başladı.
Oyuna istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Aybaba, şunları kaydetti:
\"İkinci yarıda golü bulup öne geçeceğiz, diye düşünürken, 10 kişi kaldık. Takım direncini kaybetti. Oyunu yönetenlerden saygı bekliyoruz. Biz futbol adamıyız. Herkese saygılı olmak isterim. Oyunu yöneten arkadaşların iki
takıma da saygılı olması lazım. Böyle olmaz. Belki 10 senedir hakem konuşmam, onlar da insandır, belli sorunları olabilir. Hep destek olurum ama böyle olmaz. Bizim oyuncularımızı sanki tehdit eder gibiydi. Bir takım bu kadar psikolojik baskı altına alınmaz. Oyuncularım ne olduğunu şaşırdı\"

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-Samet Aybaba açıklamalar 

Hakan TARHAN-İstanbul-DHA 

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