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Spor

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL-(DHA) Süper Lig’de son 3 maçta beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Süper Lig'in 12

19 Kasım 2017 21:44

İSTANBUL-(DHA) Süper Lig’de son 3 maçta beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Süper Lig\'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahasında karşılaşıyor. Sarı Lacivertliler de teknik direktör Aykut Kocaman, zorlu mücadele öncesi sürpriz bir 11 tercih ederek uzun süredir takımda yer almayan Mehmet Topal ve Aatif\'a kadroda yer verdi.

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11\'leri şu şekilde:

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Janssen

Sivasspor: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya, Rybalka, N\'Dinga, Hakan Arslan, Bifouma, Emre Kılınç, Kone

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