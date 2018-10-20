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Spor

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 9'uncu hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı

20 Ekim 2018 00:21

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 9\'uncu hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştilen çalışma saat 18.00\'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından sarı lacivertli oyuncular pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe kafilesi akşam saatlerinde havayolu ile Sivas’a gidecek.

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