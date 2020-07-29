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Spor

Erol Bulut'un Fenerbahçe'de göreve başlayacağı tarih belli oldu

29 Temmuz 2020 10:30

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Erol Bulut'un göreve başlayacağı tarih belli oldu. Bulut'un sarı-lacivertli takımda göreve başlayacağı tarih 8 Ağustos oldu.

Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı kupa finalinin ardından Fenerbahçe'nin başına geçecek Erol Bulut, 8 Ağustos'ta göreve başlayacak. Koronavirüs test sonuçlarının ardından Topuk Yaylası’nda 1. Etap kamp çalışmaları başlayacak.

TRT Spor Fenerbahçe muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı kupa finalinin ardından Fenerbahçe'nin başına geçecek Erol Bulut'un sarı-lacivertli takımda göreve başlayacağı tarih 8 Ağustos oldu.

Fenerbahçe yönetiminin Bulut’un beraberinde ekibi için iki antrenör daha getirmesine izin verdiği öğrenildi.

Ayrıca Fenerbahçe yönetiminin eski sportif direktör Damien Comolli’de olduğu gibi tüm yetkiyi tek bir isme vermek istemediği gelen bilgiler arasında.

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