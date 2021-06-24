Fenerbahçe'de yeni başkan adayı

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt'tan sonra eski futbolcu ve yorumcu Engin Verel de adaylığını açıkladı.

25-26 Haziran'da düzenlenecek olağan seçimli genel kurulda Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt'un ardından Fenerbahçe'de bir başkan adayı daha ortaya çıktı. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden adaylığını açıklayacağını söyleyen Engin Verel, perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısında başkanlığa aday olduğunu duyuracak.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Verel, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri. Başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00'da açıklayacağım. Her şey büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de daha önce Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığını duyurmuştu.