Fenerbahçe'de Yanal giderse plan belli oldu

Galatasaray derbisinden kötü bir sonuç çıkması halinde Ersun Yanal'la yolları ayırmayı düşünen sarı-lacivertlilerin hangi isimle masaya oturduğu ortaya çıktı.



Fenerbahçe, ünlü Hırvat teknik adam Niko Kovac'la görüşüyor. 48 yaşındaki hoca son olarak Bayern Münih'i çalıştırmış ama başarısız sonuçlar sonrası görevden alınmıştı.

Takvim'in haberine göre, yönetimin kısa süre önce görüştüğü Niko Kovac'a teklif yaptığı hatta tecrübeli teknik adamın bir yardımcısının Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı öğrenildi.



Taraflar arasında anlaşmanın büyük oranda sağlandığı belirtiliyor. Yönetimin ayrıca Roger Schmidt'i de yedekte tuttuğu öğrenildi. Alman hoca son olarak Çin'de görev yapmıştı.

Başarılı bir Frankfurt kariyeri geçiren Niko Kovac büyük umutlarla gittiği Bayern Münih'te ilk yılında şampiyonluk yaşasa da ikinci yılında bekleneni veremedi.