Fenerbahçe'de Vitor Pereira sistemi değiştiriyor

Süper Lig'de yükselişe geçmek isteyen Fenerbahçe'de Ali Koç'un açıklamalarının ardından sistem değişiyor. Vitor Pereira 3'lü savunmadan 4'lü savunmaya geçiyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in son 4 haftasında 11 puan kaybetti. Ligde son olarak Ülker Stadı'nda Kayserispor'la 2-2 kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kaldı. Bu sezon Süper Lig'de 20 toplayan Fenerbahçe, milli araya 7. sırada girdi.

Sarı-lacivertliler milli aranın ardından Galatasaray ile Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Kritik maç öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaların ardından Vitor Pereira, sistem değişikliğine gitmeye karar verdi.

Sabah gazetesinin haberine göre takıma 3'lü savunma oynatan Vitor Pereira, 4'lü savunmaya geçecek. Portekizli çalıştırıcı savunmada Nazım, Kim, Szalai ve Novak'a görev verecek.

Vitor Pereira orta sahada Mert Hakan, Sosa ve İrfan Can Kahveci'ye görev verecek. Kanarya'nın ileri 3'lüsünü ise Osayi, Ferdi ve Berisha oluşturacak.

Ali Koç ne söylemişti?

"Burası Fenerbahçe öncelikle. Başka kulübün hocası 1 sorgulanırsa Fenerbahçe'nin hocası 5 sorgulanır. Vitor Pereira açıklandığı gün hedef tahtasına konmaya başlandı. Pereira'nın buraya para için gelmediğini belirtmek isterim. Çin'de kazandığı paraları akıl edemezsiniz. Buraya yarım kalan hikayesini bitirmeye geldi. Galatasaray maçının sonucu Pereira ile ilgili düşüncelerimizi değiştirmeyecek. Tazminat veremiyorlar o yüzden göndermiyorlar denecek. Hoca, 10 yıllık birikim sağlamış, buraya neden geldiği belli. Hocamıza da takıma da kendimize de inanıyoruz. Hoca değişikliğine gidecek olursak ilk kendisi duyar.

Biz hocadan rapor alıp düşüncelerini soruyoruz. 10 puan çok yüksek bir fark gibi gelebilir ama sadece 1 takım arayı açtı. Çok yüksek gibi gelebilir. Ezeli rakiplerimiz, ebedi dostlarımız da aynı durumda."

Ali Koç, Mesut Özil için ne söyledi?

"Mesut Özil daha fazla oynamak istiyor, oynamaya aç. İyi bir Mesut'un neler yapacağını herkes biliyor. Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Oyun sistemi ile Mesut'un yaptıkları örtüşmüyor olabilir. Ancak hocamızın, Mesut'a ön yargısı yok. Mesut'un artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor. Hocamız, Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli. Ona en uygun sistemi nasıl tesis eder? Ona çalışıyor zaten. Basında yer aldığı kadar büyük bir sorun yok. Mesut oynamadığı için mutsuz, zaman zaman bunu dile getiriyor."

Altay Bayındır ne zaman dönecek?

Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın sahalara dönüşü netleşmeye başladı.

Genç kaleci, sakatlığın nüksetme ihtimali de göz önünde bulundurularak sabırlı bir tedavi sürecinden geçiyor. Milli file bekçisinin sahalara dönüşünün ocak ayını bulması bekleniyor.

Buna göre Altay Bayındır, Spor Toto Süper Lig’de yaklaşık 7 maç daha kaçıracak. Bu sürenin tedaviden alınacak yanıta göre kısalabileceği de öğrenildi.

İttifak Holding Konyaspor deplasmanında köprücük kemiğinden sakatlanan Altay Bayındır, 31 Ekim’de başarılı bir operasyon geçirmişti.

23 yaşındaki kaleci bu sezon Fenerbahçe ile 15 resmi maça çıkmış ve kalesinde 19 gol görmüştü.