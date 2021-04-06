Fenerbahçe'de tüm vakalar negatife döndü

Fenerbahçe’de Koronavirüs testi pozitif çıkan tüm isimler negatife döndü. Sarı-lacivertlilerde negatife dönen 3 futbolcunun ardından, kalan 2 isim de Koronavirüsü atlatarak antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'de milli maç arasında toplam 5 vaka vardı. Geçen hafta içi negatife dönen 3 futbolcunun ardından kalan 2 kişinin de testleri negatif çıktı.

Bu sabah Koronavirüs'e yakalanan Başkan Ali Koç'unsa sağlık durumunun iyi olduğu ve izolasyon sürecinin evinde geçirdiği açıklandı.

Sarı lacivertliler, perşembe günü oynayacağı Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor. Mesut Özil, Nazım Sangare ve Diego Perotti özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi. Enner Valencia ise ağrıları sebebiyle dinlendirildi.