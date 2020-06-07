Fenerbahçe'de transfer: Sarı lacivertliler sol bekini buldu

Hasan Ali Kaldırım ile henüz sözleşme yenilemeyen ve sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Fas Ligi takımlarından Wydad Casablanca ile sözleşmesi biten Mohammed Nahiri'yi transfer listesine aldı.

Sarı lacivertli takım, Wydad Casablanca ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki sol bek Mohammed Nahiri'yi transfer etmek istiyor. Oyuncuyu Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'in de kadrosuna katmak girişimlere başladığı ve transferde Fenerbahçe ile yarıştığı belirtildi. 13 maç, 6 gol 2019-20 sezonunda 13 maça çıkan Faslı oyuncu; 6 gol kaydetti. Nahiri, sol bek dışında sağ stoper, sol stoper ve sağ bek mevkisinde de görev yapabiliyor. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 900 bin Euro.