"Fenerbahçe'de teknik direktörün sözü geçmiyor"

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ve Fransa Ligue 1 ekiplerinden Dijon'a transfer olan Yassine Benzia, Türkiye'de oynadığı döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

sporx'in haberine göre; Benzia şunları söyledi: "Yurt dışında işler kolay değildi. Olympiakos ve Fenerbahçe gibi iki büyük takımda oynadım. Ancak oralarda başkan ve taraftarların isteği, teknik direktörden daha önemli görünüyor, teknik direktörün sözü geçmiyor. Ancak ben bu tecrübelerden dersler çıkardım. Ayrıca Şampiyonlar Ligi de oynadım, bu da beni geliştirdi."