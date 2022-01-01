Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor

Fenerbahçe teknik direktör arayışını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerde Slaven Bilic ve İsmail Kartal isimleri öne çıkıyor. Adı Fenerbahçe ile geçen diğer teknik adamlar ise Joachim Löw, Jorge Jesus ve Marcelo Bielsa.

Fenerbahçe’de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından gözler teknik direktör arayışına çevrildi. Listenin ilk sırasında Slaven Bilic bulunuyor.

Hırvat teknik adamla sezon öncesinde görüşülmüş ancak Çin kulübü Beijing Guoan'ın izin vermemesi nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı.

53 yaşındaki teknik adamın bu kez sorun yaşamayacağı ve Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcı ile görüşmelerde beklemeye geçildi.

Bilic konusunda sorun çıkması halinde takımın sezon sonuna kadar İsmail Kartal’a emanet edilmesi planlanıyor.

Löw, Jesus, Bielsa

Alman Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra istirahate çekilen Joachim Löw'ün de nabzı yoklandı ancak henüz olumlu yanıt gelmedi.

Benfica ile yolları ayrılan Jorge Jesus da seçenekler arasında.

Marcelo Bielsa ise sürpriz aday olarak görülüyor. Leeds United’ın son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından Arjantinli teknik adamla yolların ayrılması gündemde. Bielsa, olası seçenekler arasında daha düşük bir ihtimal olarak görülüyor. (TRT Spor)