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Spor

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasına Dirk Kuyt da katıldı

19 Mayıs 2020 08:54

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörlük görevi için eski futbolcusu Dirk Kuyt ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe için sürpriz bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün eski futbolcusu Dirk Kuyt ile teknik direktörlük için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Feyenoord'da antrenörlük yapan Dirk Kuyt ile görüşüyor.

Hollandalı futbol adamı, teknik direktör olmak istediğini açıklamıştı. Kuyt, ayrıca Fenerbahçe'ye olan sevgisini de her fırsatta dile getiriyordu.

 

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