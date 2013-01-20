Fenerbahçe de tatilde!

Kümede kalma savaşı veren Elazığspor karşısında büyük savunma açıkları ile 2-0 geriye düşen sarı lacivertliler, uzatma anlarında attığı golle yenilgiden zor kurtuldu: 2-2

Karşılaşmaya Fenerbahçe Volkan, Gökhan Gönül, Serdar Kesimal, Egemen, Caner, Salih, Mehmet Topal, Kuyt, Cristian, Krasiç, Sow 11'iyle başlarken; konuk ekip Elazığspor ise sahaya Ivesa, Adem, Bilica, Sedat, Orhan, Serdar, Sane, Köksal, Mustafa, Zeegelaar, Jervis 11'iyle çıktı.

Rakipleri Galatasaray ve Trabzonspor'un yenildiği, Beşiktaş'ın ise berabere kaldığı haftayı 3 puanla kapayıp fırsatı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe maça kötü başladı. Orta sahada üstünlük kuramayan, rakip kalede etkili olamayan sarı lacivertliler, pozisyon üretemedi.

Ligde kalma mücadelesi yolunda bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefleyen konuk ekip ise rakibine oranla rakip kalede kendini daha fazla gösterdi. Zaten maçtaki ilk golü de Yılmaz Vural'ın talebeleri buldu. 11. dakikada Adem Alkaşi ceza sahası içerisine koşu yapan Jake Jervis'e ortasını yaptı. Jake Jervis kendisini unutan Fenerbahçe savunmasının arasında kafa vuruşunu yapıyor ve kaleci Volkan Demirel'in üstünden topu filelere gönderdi: 0-1

Fenerbahçe yediği golden sonra kendine gelmeye ve rakip kalede daha etkili olmaya çabaladı ancak Elazığspor sürekli kısa ve isabetli iyi pas yaparak, Fenerbahçe'nin oyun üstünlüğünü eline almasını engelledi.

Ve sarı lacivertlilerin gol pozisyonuna bile dönüşmeyen gol arayışları arasında golü bulan yine Elazığspor oldu. Dakikalar 27'yi gösterirken Serdar Gürler sağ kanattan ceza sahası içerisine koşu yapan Köksal Yedek'e doğru nefis bir orta çıkardı. Boş durumda olan Köksal da topun yere inmesini beklemden gelişine nefis bir plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2

Organize olamayan, rakip kalede çoğalamayan, net pozisyon üretemeyen ve duran toplar ya da karambollerden medet uman Fenerbahçe; kalan dakikalarda da skoru değiştirecek üretkenliğe ulaşamadı ve maçın ilk yarısı, Elazığspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ikinci yarıya 2 değişiklikle başladı. Sarı lacivertlilerde Salih'in yerine Semih Şentürk, Krasiç'in yerine de Mehmet Topuz oyuna girdi.

Sarı lacivertlilerin rakibi baskı altına almaya çalıştığı dakikalarda net gol pozisyonu yaşanmazken; maçın 53. dakikasında kritik bir an yaşandı. Elazığsporlu Marvin Zeegelaar'ın faulu sonrası Gökhan Gönül yerde kaldı. İki oyuncu arasındaki gerilim sonunda boğaz sıkma ve vurmaya kadar uzanınca, karşılaşmanın hakemi İlker Meral, hem Gökhan Gönül'e hem de Marvin Zeegelaar'ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Böylece iki takım da sahada 10'ar kişi kaldı.

Elazığspor'un ilk yarıya nazaran daha fazla geriye çekildiği devrede Fenerbahçe rakip kale çevresinde topla çok sık buluşmaya başladı. Genelde karambollerden oluşan pozisyonlarda Fenerbahçe bir türlü topu filelerle buluşturamıyordu. Ta ki 68. dakikaya kadar...

Fenerbahçe kısa paslaşmalarla ceza sahasına girdi, Dirk Kuyt'tın pasına Elazığspor savunmasından Orhan Ak topu kalecisi Ivesa'ya bırakmak isteyince hızlı davranan Sow ayak koydu ve topu filelere gönderdi: 1-2

Farkın 1'e inmesinin ardından Elazığspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural iki değişiklik birden yaptı: Jervis'in yerine Sinan Kaloğlu ve 2. golün sahibi Köksal Yedek'in yerine Mehmet Çakır...

Sow'un golüyle morallenen ve umutlanan sarı lacivertliler baskısını artırdı. 72. dakikada Fenerbahçe beraberliğe çok yaklaştı. Sol kanatta Baroni'nin kale önüne kestiği topa Sow dokundu ancak yakın mesafeden vuruşta top kaleci Vanja Ivesa'da kaldı. 78. dakikada Baroni bu kez ceza sahası içinde kendisi vurmayı denedi ama etten bir duvarla karşılaşınca şutu kaleye yönelmedi. 85. dakikada bir başka karambolde Semih'in önce röveşata ardından da vole ile yaptığı gol denemeleri sonuç vermedi. Hemen ardından kullanılan kornerde Kuyt, kalenin dibinden topu auta atarak tribünlere saç baş yoldurdu.

Tribünlerin heyecanla beklediği gol ise uzatma anlarında geldi. Mehmet Topuz'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza sahası üzerine gelen yüksek topa Mehmet Topal yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve top uzak direk dibinden filelerle buluştu: 2-2

İkinci yarının başında oyuna dahil olan ve 57. dakikada sarı kart gören Mehmet Topuz, uzatmalarda bir sarı kart daha gördü ve Fenerbahçe'yi sahada 9 kişi bıraktı. Bu kırmızı kartla birlikte maç da sona erdi ve Fenerbahçe ile Elazığspor 18. hafta maçında 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe: 2 - Sanica Boru Elazığspor: 2

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: İlker Meral, Serkan Akarca, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Serdar Kesimal, Egemen Korkmaz, Caner Erkin, Mehmet Topal, Salih Uçan (Dk. 46 Semih Şentürk), Krasic (Dk. 46 Mehmet Topuz), Cristian, Kuyt, Sow

Sanica Boru Elazığspor: Ivesa, Adem Alkaşi, Sedat Bayrak, Bilica, Orhan Ak, Serdar Gürler, Mustafa Sarp (Dk. 79 Murat Kayalı), Sane, Zeegelaar, Köksal Yedek (Dk. 72 Mehmet Çakır), Jervis (Dk. 72 Sinan Kaloğlu)

Goller: Dk. 11 Jervis, Dk. 27 Köksal Yedek (Sanica Boru Elazığspor), Dk. 68 Sow, Dk. 90 3 Mehmet Topal (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 54 Gökhan Gönül, Dk. 90 5 Mehmet Topuz (Fenerbahçe), Dk. 54 Zeegelaar (Sanica Boru Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Orhan Ak, Dk. 50 Serdar Gürler, Dk. 67 Ivesa, Dk. 86 Sedat Bayrak (Sanica Boru Elazığspor)