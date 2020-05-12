Fenerbahçe'de sol bek için iki aday

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Kwadwo Asamoah ve Ricardo Rodriguez ikilisinden birini transfer etmek istiyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi bu sezon sadece 11 maçta oynayabildiği için Inter'den ayrılma kararı alan Ganalı oyuncu Asamoah için kesenin ağzını açtı.



Kanatlara ve forvete de takviye yapacak olan sarı lacivertliler en yüksek bütçeyi sol beke ayırdı.



İki yıl önce Juventus'tan Inter'e bedelsiz olarak gelen Asamoah'a, "Bonservisini alıp getirirsen, sana orada kazandığın yıllık 3 milyon Euro'yu garanti ederiz" teklifi yapan sarı lacivertler, şimdi beklemeye geçti.



Sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği için Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakan 30 yaşındaki futbolcunun transfer ihtimali son derece yüksek.



Asamoah'ta sorun çıkması halinde, daha önce de görüşme yapılan Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodrigues ile yeniden temasa geçilecek.