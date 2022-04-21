Fenerbahçe'de sol bek adayı Eren Elmalı

Fenerbahçe, eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran’ı transfer etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa’nın 21 yaşındaki sol beki Eren Elmalı için de girişimlere başlayacak.

Sarı-lacivertlilerin yönetimi Kasımpaşa’nın iki Türk yıldızı için kolları sıvadı. Fenerbahçe , 2006’da altyapıya aldığı ve 2018’de yolları ayırdığı 32 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran’ı bitirme aşamasına geldi.



Fanatik'in haberine göre; Berke Özer ile yolları ayıracak olan Fenerbahçe, tecrübeli, kulübü yakından tanıyan ve formda olan Ertuğrul’a imza attırıp kaleci rotasyonunu tamamlamayı planlıyor.

Yönetim, lacivert-beyazlıların sol beki Eren Elmalı’nın da peşinde. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon ligin en büyük çıkış yapan isimlerinden biri.



Eren için Süper Lig ’in diğer büyükleri de devrede. Ancak genç oyuncunun önceliğinin Fenerbahçe olduğu kaydedildi.



Kasımpaşa’nın Eren için kapıyı 3 milyon eurodan açtığı belirtildi.