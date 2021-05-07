Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Samatta, Ankaragücü maçının kadrosuna alınmadı

Süper Lig'in 40. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçının kadrosu belli oldu. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun ekibinde 7 eksik var.
Fenerbahçe'de ağrıları bulunan Mbwana Samatta, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş kadroda yok.
Sadık Çiftpınar, Diego Perotti, Nazım Sangare ve Altay Bayındır'ın da sakatlıkları sürüyor.
16 yaşındaki Arda Güler ilk kez A Takım maç kadrosuna alındı.
Kafilede şu isimler bulunuyor:
Harun Tekin, Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler, Enner Valencia, Mame Thiam, Papiss Cisse.