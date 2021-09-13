Fenerbahçe'de sakatlık kâbusu: 4 haftada 9 fire verdi

Fenerbahçe sezon başlayalı daha 4 hafta olmasına rağmen toplamda 9 sakatlık yaşandı. Sivas maçında Tisserand sağ baldırından problem yaşayınca 22’de çıktı. Yeni iyileşen İrfan Can da sol baldırındaki sorun nedeniyle oyuna girdikten 14 dakika sonra kenara gelmek zorunda kaldı. Burnuna ve kafasına darbe alan Serdar Aziz ise oyuna devam etti.

Fenerbahçe , Sivasspor karşısında hem iki puan hem de iki yıldızını kaybetti. Marcel Tisserand sağ baldırından yaşadığı sakatlık sonrası 22. dakikada kenara geldi. 59. dakikada takıma dahil olan İrfan Can Kahveci de sol baldırındaki problem nedeniyle sadece 14 dakika sahada kaldı.

Kusacağını söyledi ancak devam etti!

Sarı-Lacivertlilerde önce burnuna sonra da kafasına darbe alan Serdar Aziz ise oyuna devam etti. Ancak fenalaşınca Fenerbahçe teknik heyeti tarafından kulübeye çağrıldı. Aynı anda İrfan Can'ın yerine Max Meyer'i oyuna sokan Pereira, Serdar'ın yerine de Mert Hakan Yandaş'ı sahaya sürmek istedi.

Ancak Serdar Aziz'in devam edeceğini söylemesi üzerine Mert Hakan kulübede kaldı. Sivas'ın hocası Rıza Çalımbay, Serdar'ın kendisine kafasını vurduğunu ve kusacağını söylediğini belirtirip, "Buna rağmen oyuna devam etti" dedi.

10 futbolcu sakatlık yaşadı!

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de sezonun ilk dört haftasında sakatlık yaşayan futbolcu sayısı 9'a yükseldi. Sakat futbolcu sayısının Trabzonspor'da 9, Beşiktaş 'ta 4, Galatasaray 'da ise 3 olduğu belirtildi.

İşte Fenerbahçe'deki sakatlıklar:

1- Filip Novak: Kas gerilmesi

2- İrfan Can Kahveci: Uyluk yaralanması, sol baldır

3- Dimitris Pelkas: Omur sakatlığı

4- Mesut Özil: Kas gerilmesi

5- Mert Hakan: Kas gerilmesi

6- Enner Valencia: Açıklanmadı

7- Serdar Dursun: Köprücük kırığı

8- Min Jae Kim: Kas gerilmesi

9- Marcel Tisserand: Sağ baldır