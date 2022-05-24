Fenerbahçe'de rota Halil Dervişoğlu

Yeni sezon planlaması için harekete geçen Fenerbahçe'de gündem Halil Dervişoğlu transferi.

Fenerbahçe'deki görevi resmen sona eren teknik direktör İsmail Kartal, Başkan Ali Koç'a sunacağı raporu hazırladı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, gelecek sezona dair fikir ve önerilerini istatistiklerle anlatan Kartal, raporda özellikle santrfor, 6 numara ve ikinci kaleci alınması yönünde görüş bildirdi.

İsmail Kartal'ın transfer raporu

Serdar Dursun'un yeni sezonda mutlaka takımda tutulmasını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, yıldız bir santrforun yanı sıra Türk forvetin de takıma transfer edilmesini istedi.

Haberde sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Halil Dervişoğlu için girişimlerin başladığı belirtildi. Bonservisi Brentford'da olan 22 yaşındaki oyuncu için İngiliz kulübüyle temasa geçildi.

Crespo, Zajc, Mert Hakan ve Arda Güler rotasyonun orta alanda çok iyi olduğunu yazan Kartal, bu oyunculardan farklı olarak kadroda tipik bir 6 numaranın bulunmasının hayli önemli olduğunu kaydetti.

Halil Dervişoğlu bu sezon ne yaptı?

22 yaşındaki Halil, bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maça çıktı. 20 mücadeleye ilk 11 başlayan milli futbolcu, 4 gol ve 1 asist üretti.