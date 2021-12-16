Fenerbahçe'de Pereira, Beşiktaş karşısında son maçına çıkacak iddiası

Fenerbahçe'de yönetimin, Kadıköy'de oynanacak zorlu Beşiktaş maçına kısa süre kala hoca değişimine gitmeme kararı aldığı öğrenildi. Derbinin ardından Vitor Pereira'ya veda edileceği, ilk yarıda kalan maçlarda takımın başında akademi genel koordinatörü Tahir Karapınar'ın olacağı öne sürüldü.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe'de yönetimin Vitor Pereira ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyor. Şu ana kadar ne başkan Ali Koç ne de herhangi bir yönetici, Gaziantep yenilgisi sonrası açıklama yapmadı. Ancak Portekizli hocanın biletinin kesildiği kaydedildi.

Yönetim buna rağmen konuyla ilgili açıklamayı bekletiyor. Bunun nedeni, pazar günü Kadıköy'de Beşiktaş ile oynanacak kritik karşılaşma. Dev maça kısa bir süre kalmışken, Pereira'nın gönderilmesinin doğru olmayacağını düşünen yönetim, derbi sonrasını bekliyor. Pazar günkü karşılaşmada çıkacak sonuç ne olursa olsun 53 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların ayrıldığının açıklanacağı öne sürüldü. Pereira ile birlikte ekibinin de görevine son verilmesi muhtemel.

Karapınar'la 3 maç

Sarı-lacivertliler'in Slaven Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi. Ancak Hırvat teknik adam, Beijing Guoan'daki görevinden 3 Ocak'ta oynanacak maçın ardından ayrılabilecek. Fenerbahçe, bu tarihe kadar takımı bir kez daha pro lisans sahibi olan futbol akademisinde genel koordinatörlük görevini yürüten Tahir Karapınar'a emanet etmeyi planlıyor.

Karapınar'ın altyapıdan birkaç antrenörle birlikte takımı ilk yarıda kalan Karagümrük, Yeni Mayatla ve kupadaki Afjet Ayfon maçlarına hazırlayacağı belirtildi. Sonrasında ise Slaven Bilic ve ekibinin göreve gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.