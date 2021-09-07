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Spor

Fenerbahçe'de Pelkas, takımla çalışmalara başladı

Antrenmanda yeni transfer Miguel Crespo da yer aldı

07 Eylül 2021 17:11

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Dimitris Pelkas, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Demir Grup Sivasspor’la Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanda yeni transfer Miguel Crespo da yer aldı.

Dimitris Pelkas takımla birlikte çalışırken; Filip Novak özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Serdar Dursun ve Jose Sosa’nın tedavileri devam ederken, Ferdi Kadıoğlu ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Pelkas, Ağustos'un başında omzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.

 

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